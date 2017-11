Por Jesús Lemus/Puebla

La secretaria General del PAN, Martha Erika Alonso Hidalgo, sentenció que se mantendrá diálogo con todos los militantes, entre ellos con el ex edil de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, para incluirlos en su momento, en el proceso interno que se llevará a cabo para elegir candidatos a los diversos cargos públicos que se renovarán en 2018.

Sin embargo, la panista argumentó que todo aquel que intente aparecer en las boletas electorales el siguiente año, deberá tener garantizados sus derechos políticos, esto en referencia al ex edil de Puebla, quien se defiende de una inhabilitación de 12 años para ocupar cargos públicos, luego de que al parecer cometió anomalías en su cuenta pública 2013.

En este sentido, se le cuestionó si ha tenido algunas pláticas con el ex alcalde de Puebla; sin embargo, Martha Erika Alonso sólo respondió “que no le gustaría en su momento entorpecer algo positivo para el partido”.

La secretaria General del PAN enfatizó que la dirigencia estatal apuesta por una consulta a los militantes, como método para elegir a quienes serán candidatos a los diversos cargos públicos en 2018.

Rechazó que en estos momentos haya una desvendada de panistas, luego de la salida de Margarita Zavala Gómez, quien renunció a las filas del instituto político, una vez que no vio condiciones de transparencia dentro del partido para elegir al candidato presidencial en 2018.

Martha Erika Alonso Hidalgo insistió que la dirigencia estatal del albiazul, mantendrá un diálogo constante con todas las estructuras, pues sin ellos difícilmente se garantizará el triunfo del PAN en beneficio de los poblanos.