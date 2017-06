Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado federal de MORENA, Alejandro Armenta Mier, condenó la ola de inseguridad que se registra en la capital poblana, situación que tiene molesta a la población que ya está harta de los gobiernos del estado y municipio de Puebla que no han podido establecer estrategias concretas para esta problemáticas.

Lo anterior después de informar que ya se adhirió la bancada de Morena en San Lázaro, además de explicar, que participará junto con su homologo Rodrigo Abdala, en la marcha del 9 de julio que tiene como finalidad exigir La Paz en la ciudad de Puebla y el resto de municipios del territorio poblano.

En este sentido, el diputado federal de Morena lamentó que las autoridades del gobierno del municipio y del estado de Puebla, traten de disfrazar las cifras en materia de inseguridad y que se trate de engañar a los poblanos que conocen la verdadera situación que se vive en esta demarcación.

“Los poblanos se sienten lastimados con los problemas de inseguridad, solamente el 10 por ciento de los delitos son denunciados porque no hay acceso a los sistemas de justicia penal y ello provoca que los ciudadanos traten de tomar justicia por su propia mano a través de intentos de linchamientos”, sentenció.

En otro tema, el ex militante del PRI, informó que presentará una denuncia penal por los delitos de espionaje en contra de quien resulte responsable por la intimidación que supuestamente ha sufrido en los últimos días.

Consideró que el responsable de esta intimidación “es aquel que mueve la cuna en el estado y que se encarga de espiar a otros políticos”, esto a una posible referencia al diputado federal del PAN, Eukid Castañón Herrera.