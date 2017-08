Por Jesús Lemus/Puebla

El Consejo Estatal de MORENEA concretó este fin de semana la selección de sus posibles gallos que competirán en las elecciones de 2018 por la fórmula al senado y alcaldía de Puebla a través de figuras de “coordinador primera fórmula” y “coordinador municipal” de estructura que tienen como finalidad cuidar el voto en las siguientes elecciones.

De esta manera, el líder estatal de MORENA, Gabriel Biestro Medinilla y los consejeros del partido, Fernando Jara Vargas y Miguel Guerra son la terna propuesta al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para elegir a los coordinadores primera fórmula.

Sin embargo, los primeros dos personajes son los que podrían amarrar la coordinación primera fórmula -candidatura al senado de la República-, toda vez que se impusieron por arriba de otros personajes como el ex titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) en el sexenio pasado, Fernando Manzanilla Prieto y el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres.

Sin embargo, todavía no hay nada escrito, pues el CEN de MORENA tiene derecho a elegir a otros dos personajes, que podrían ser el propio Fernando Manzanilla Prieto y José Juan Espinosa Torres, que sumados a Gabriel Biestro, Fernando Jara y Miguel Guerrea, se les aplicará una encuesta interna para definir quién será el coordinador primera fórmula y; con ello, amarrar la nominación a la candidatura al Senado de la República.

EN LA CIUDAD COMPETIRÁ UNA MUJER

Asimismo, el Consejo Estatal de MORENA, definió a las ternas que estarán coordinando las estructuras en los 217 municipios del estado de Puebla y que también estarían amarrando las candidaturas a las diversas alcaldías que se renovarán el siguiente año.

En el caso de Puebla capital, la terna se integra por Claudia Rivera Vivanco, secretaria de Diversidad Sexual; Libertad Aguirre Junco; ex secretaria de Gestión Social del PRI y Laura Cid Esparza, militante de MORENA.

En este escenario de la coordinación de estructura municipal, también el CEN podrá elegir a dos mujeres más, para que sumados a la terna de Puebla capital, se elija a la titular de este espacio mediante una encuesta interna y que para el otro año, tendrá el derecho de obtener la candidatura a la alcaldía de la ciudad.