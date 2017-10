Por Jesús Lemus/Puebla

Mano dura en contra de las empresas de taxis ejecutivos que a través de sus choferes cometen diversos delitos, además de que haya una transparencia de la lista de socios de UBER, o de lo contrario que pierda su permiso de circulación, fueron las demandas de los diputados locales del PAN y PRI, Jorge Aguilar Chedraui y Leobardo Soto Martínez.

Así lo manifestaron luego de que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) revelara que 10 choferes de UBER han sido detenidos después de cometer asaltos a transeúntes, tiendas de conveniencia y farmacias.

En este sentido, Jorge Aguilar Chedraui, diputado local del PAN y presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, dijo que será el gobierno estatal quien analice y decida si aplica la misma medida que a Cabify, una vez que se comprobó que un chofer cometió el asesinato de Mara Castilla, alumna de la UPAEP.

Agregó que el gobierno de Puebla anunció una reforma a la Ley del Transporte para robustecer las reglas de operación del taxi ejecutivo a través de aplicaciones móviles, pero todavía no hay ninguna iniciativa de ley que derive en medidas más fuertes para los choferes.

Por su parte, el diputado local del PRI, Leobardo Soto Martínez indicó que UBER debe publicar su lista de socios, una vez que tiene conocimientos de que hay más de ocho mil unidades que están operando en la ciudad de Puebla.

Agregó que si no hay esa información, el gobierno debe aplicar la misma medida que a Cabify y quitarle a UBER el permiso de circulación en Puebla, una vez que sus choferes han sido detenidos por asaltos a transeúntes, tiendas de conveniencia y farmacias.

Cabe recordar que uno de los detenidos en el asesinato de Mariana Fuentes, estudiante de derecho de la BUAP, es chofer de la empresa de taxis UBER, aunque el hecho no ocurrió durante un viaje por la aplicación.