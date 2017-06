Por Jesús Lemus/Puebla

Apenas un 50 por ciento de militantes en la capital poblana, es lo que espera refrendar el dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Pablo Rodríguez Regordosa, quien condenó que en la anterior gestión haya existido una posible manipulación del padrón de afiliados.

Según los cálculos del también diputado local del PAN, espera que sean unos 4 mil 200 panistas de 8 mil 560 los que cumplan con esta convocatoria de refrendo emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul.

Señaló que hasta el corte que tiene, solo mil 700 panistas se han presentado en el PAN municipal de Puebla para ratificar a través su huella dactilar y credencial para votar, su permanencia en esta fuerza política.

Asimismo, consideró importante que su antecesor al frente de la dirigencia municipal del PAN, Gerardo Maldonado Balvanera y de paso el ex líder estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, expliquen por qué dejaron un padrón que superaba las 8 mil personas.

Confió que para lo que resta del periodo de refrendo sean más panistas que se acerquen a ratificar su militancia, para garantizar que solamente quedarán los que verdaderamente quieran formar parte de este partido político en Puebla.

“Yo no sé cómo llegaron, habría que preguntarle a Micalco y Gerardo Balvanera, deben responder los que estaban en su momento al frente de las dirigencias, tanto en el estado como en la capital. No me atrevo hacer un señalamiento”.