Por Jesús Lemus/Puebla

El ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, afirmó que no lo sacarán de la jugada política rumbo al 2018 y sentenció, que irá por la cabeza de David Villanueva Lomelí, como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), tras los obstáculos que le puso para aclarar su cuenta pública 2013.

Así lo declaró después de que el Congreso del Estado de Puebla, lo inhabilitó por un plazo de 12 años, además de una multa de 25 millones de pesos, por las anomalías que según cometió en su ejercicio fiscal 2013.

En este sentido, argumentó que se defenderá ante las instancias federales para tumbar el dictamen avalado por el Poder Legislativo a través de una sesión extraordinaria.

Condenó que la mayoría de los diputados, sean unos “mandaderos” del ex gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, a quien responsabilizó de ser el principal promotor de su inhabilitación.

Argumentó que nada lo detendrá e insistió que se defenderá del dictamen, pero sobre todo aclaró que no aceptará una disculpa pública de la Auditoría Superior del Estado, una vez que demuestre su inocencia de las supuestas irregularidades que cometió en la cuenta pública 2013.

Indicó que estará compitiendo en las elecciones de 2018, aunque no especificó el cargo que le gustaría encabezar, al argumentar que su prioridad es demostrar su inocencia sobre la aplicación de recursos públicos del periodo 2013.

Por último, puntualizó que tiene el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y que está a cargo de Ricardo Anaya Cortes, para demostrar que en Puebla se manipulan a las instituciones para afectar a los militantes de esta fuerza política.