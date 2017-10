*Participará en la penúltima fecha de la Nascar Peak en el autódromo “Miguel E. Abed” en Amozoc

En vísperas de la penúltima fecha de la temporada 2017 dentro de la Nascar Peak México Series a disputarse del 13 al 15 de octubre en el Autódromo “Miguel E. Abed” en Amozoc, la piloto poblana, María José Rodríguez, se dijo motivada y con muchos deseos de correr de nueva cuenta en casa.

“Estoy muy contenta y motivada, ya quiero que sea la fecha. Creo que con las fechas anteriores me he podido preparar muy fuerte, ahorita en la fecha de Chiapas quedé en sexta posición, justo acabo de terminar la carrera y estoy muy motivada y preparada pero todavía quedan quince días para seguirnos preparando fuerte y a dar un buen espectáculo para toda la afición poblana y ojalá mucha gente me pueda acompañar y sobre todo que me apoye”.

Tras disputar la décima jornada el fin de semana en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la “Princesa del Asfalto” sentenció que, al tener la posibilidad latente de subirse al podio, peleará con todo en el circuito angelopolitano, consciente de que la pugna por la bandera a cuadros será reñida, ante lo disputado que ha sido el campeonato.

“Nunca se sabe en qué posición puedes quedar, pero dispuesta a pelear para estar dentro de los primeros cinco lugares. La punta está muy fuerte, está muy pareja toda la categoría, entonces será una carrera de mucha concentración, mente fría para hacer las cosas bien y sí ojalá y pueda venir el podio en casa estaría increíble”.

Recordó que, para la justa en casa, volverá a contender en los Tractocamiones, así como en las Mikel’s Trucks, lo que incrementa sus probabilidades de alcanzar con éxito las metas trazadas, siempre agradecida con el respaldo y confianza que le brindan sus patrocinadores en ambas categorías.

“Sí así es, tendré el doble reto, nuevamente con el Tractocamión Freightliner número ‘7’ de Grupo Cipsa y MPower y la Mikel´s Truck número ‘19’ de Sidral Aga-Red Cola, Grupo Cipsa y MPower, estaré corriendo en las dos para ese fin de semana”.

Por último, MaJo Rodríguez recordó que mientras llega la cita, estará realizando una serie de dinámicas y promociones en su papel de embajadora de la carrera, en espera de que la afición al deporte motor la acompañe de nueva cuenta y la impulse con sus gritos y porras para así brindarse al doble sobre la pista.

“Lo que siempre he dicho es que a nosotros los pilotos lo que nos motiva es la afición, la gente, la pasión de la gente, entonces yo me voy a encargar de que muchísima gente, apasionada al deporte, y sobre todo poblana, pueda asistir al Autódromo y me puedan apoyar para que sea un gran espectáculo para todos ustedes, para la gente, y muy contenta de que sea en casa, entonces a hacer un buen trabajo”.