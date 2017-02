Por Patricia Moreno Sánchez

Los maestros de la sección 23 se preparan para las elecciones del 2018 adelantó el dirigente Alejandro Ariza.

Explicó que algunos maestros ya han mostrado sus aspiraciones para poder contender por una regiduría, diputación local y federal, incluso una presidencia municipal; con ello tener presencia y voz en las cámaras legislativas en favor de la educación.

Ariza Alonso, agregó que el Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación (SNTE) es plural y da cabida a todas las expresiones políticas, por lo que los maestros podrían contender por el partido que simpaticen, como PAN, el PRI, PRD o por el Partido Nueva Alianza.

“Como tal no somos nueva alianza en su totalidad, somos una organización plural. Tenemos un comité de Acción Política donde convergen todas las expresiones y lo único que se puede subrayar es que donde participe un maestro, esta organización los apoyará; para conquistar espacios y vinculación con autoridades”

Aclaro que al momento solo son pláticas de los maestros que están interesados en participar en el proceso electoral del próximo año; no obstante aún no existe una lista oficial que compañeros que hayan decidido participar.

“En la política social siempre participamos los maestros como regidores, diputados, algunos otros buscarán alguna alcaldía para poder tener presencia en las decisiones en beneficio de la educación” afirmó.

Al mismo tiempo el líder sindical afirmo que designación del maestro Emilio Salgado como dirígete del Partido Nueva Alianza fue un acierto; al señalar que es positivo que ahora está dirigencia este encabezada por un maestro con experiencia en las relaciones políticas sociales.