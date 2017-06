Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado local del PRD, Ignacio Mier Bañuelos, consideró que el vocero del gobierno del estado, Javier Lozano Alarcón, evidenció su “desconocimiento” sobre diversas situaciones que se viven en el estado, principalmente en la situación que se registran en Palmar de Bravo con el presidente municipal, Pablo Morales Ugalde.

Así lo declaró luego de que se informara que el gobierno de Puebla solicitaría el apoyo de la Interpol para buscar al edil de Palmar de Bravo, quien ha sido señalado como presunto responsable en la extracción ilegal y venta de combustible a través de las gasolineras que le clausuraron.

Ante este escenario, consideró que sus declaraciones fueron desafortunadas, una vez que el alcalde de la región antes citada, Pablo Morales Ugalde, no se encontraba desaparecido como se especuló y; prueba de ello, fue su participación en el informe trimestral que hizo en la zona de Los Fuertes de Loreto, el gobernador Antonio Gali Fayad.

Consideró que el vocero del gobierno del estado y senador con licencia del PAN, Javier Lozano Alarcón, demostró que “estaba despistado”, una vez que afirmó que se pediría el apoyo de la Interpol para ubicar al munícipe.

“Existen personas que no conocen el estado, que están aquí sin saber siquiera cuantos municipios tiene el estado, que han ganado muchos cargos de manera plurinominal y no en las urnas y eso es el desconocimiento de las cosas, no quiero decir que él esté en ese caso pero lo que vimos ayer atiende a un desconocimiento de lo que está pasando en nuestro estado. Creo que fue un mal día y que estaba despistado y fue eso”.

Por último, el diputado local del PRD, Ignacio Mier dijo que habrá que esperar a conocer los resultados de la investigación en materia fiscal iniciada al alcalde de Palmar de Bravo, a raíz de su presunta vinculación con el robo de hidrocarburos y con ello establecer lo que realmente pasará en esta demarcación del estado de Puebla.