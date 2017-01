Texto y Fotos: Carlos Linares Mendoza

EL cantante Louis Navarro visitó nuestras instalaciones de LA OPINIÓN DIARIO DE LA MAÑANA, para hablarnos sobre su disco “Mi Otro Yo”, producción editada este año.

Nacido en Cuba, pero con el corazón mexicano y para eso ya está naturalizado en nuestro país es Louis, quien el año pasado presentó su primer disco “Valió la Espera”, una producción donde dio a conocer su tema “Yo Quiero”.

Carlos: ¡Bienvenido a Puebla!, ¿Ya conocías Puebla?.- Hola Carlos, fíjate que no había tenido el gusto, veo que es una ciudad muy bonita.

Carlos: Te vi en la Final de Miss Earth este año en Querétaro.- Así es, allá estuve de invitado por el Director del Certamen, Paul, estuve cantando dos temas, me la pasé muy bien.

Carlos: ¿Tienes otro yo?.- (Ríe), todos tenemos otro yo, por supuesto.

Carlos: ¿Qué artistas admiras?.- Me apasiona Enrique Iglesias, Samo, Ricky Martín y J Balvin; son mi inspiración a la hora de realizar mis composiciones y música.

Louis Navarro ha visitado diferentes países promocionando su disco, como: Colombia, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos y Cuba estando presente en eventos de radio, participaciones masivas compartiendo escenario con otros artistas y medios de comunicación.

Carlos: Te encuentras promocionando “Descarado”, ¿Has sido en alguna ocasión descarado?.- (Ríe), no, o mejor dicho los hombres no tenemos memoria.

Carlos: Con tu disco anterior manejaste un estilo diferente al actual ¿Te gusta arriesgarte?.- Claro!, siempre es bueno hacer nuevas aportaciones musicales, el disco anterior era de baladas y ahora es de género urbano romántico y dancehall.

Carlos: ¿Algo que quieras agregar?.- Darte las gracias por la entrevista y decirles a tus lectores que se den tiempo de conocer mi música y puedan también seguirme en redes sociales, estoy como @LouisNavarroOF en Twitter, LouisNavarro en Facebook, @louisnavarromusic en Instagram y LouisNavarro en mi canal Youtube.

Cabe señalar que bajo la dirección de uno de los productores más prestigiosos en el medio Güido Laris, en este segundo material que lleva por título “Mi Otro Yo” del cual se desprende su nuevo sencillo “Descarado” Louis nos permite ver un gran crecimiento tanto vocal como escénico.