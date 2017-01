ING. OSCAR LÓPEZ MORALES

Mucho se especuló y se interprtó el mensaje que el gobernador dirigió a los poblanos en su último informe de gobierno, cuando se dirigió a su esposa y dijo que se había ganado el corazón de lo poblanos.

Para muchos, eso fue el “destape” de su candidatura para el 2018 Tony Gali, sin embargo, ayer mismo atajó el paso y Moreno Valle dejó en claro que no puede haber un matrimonio en las boletas del 2018:

“En 2018 el que quiere competir soy yo; no caben dos; no cabe un matrimonio en una misma boleta porque acuérdate que va a ver boletas para gobernador y presidente de la República. El que espera estar en la boleta, y espero contar con su apoyo, como siempre, soy yo (…) Yo espero que se perfile (Martha Érika) como la primera dama del país”.

Esa declaración que hizo ayer a los reporteros deja claro que su interés y su trabajo después del 1 de febrero, será intenso para conseguir la candidatura a la Presidencia de la República, aunque las siglas bajo las cuales las consiga, aún no se han definido.

En esa misma entrevista recordó que él ha sido promotor de las coaliciones y espera que este modelo se repita para el 2018 y de esta forma sea el que releve a Enrique Peña Nieto de Los Pinos.

Pero, luego del acercamiento que permitieron se viera entre él y el líder de Nueva Alianza Luis Castro Obregón, a quien por cierto llamó amigo a la hora de la salutación pública, no es nada descabellado que si las cosas no salen como las plantea en el Partido Acción Nacional, pues el partido que le abrirá las puertas será el que fundó la maestra Elba Esther Gordillo.

Y es que fue con Luis Castro con quien llegó al auditorio donde se llevó a cabo el Informe y no con el líder de su partido Ricardo Anaya, quien fue recibido precisamente por su esposa Martha Erika Alonso.

En fin, que en este mundo de las especulaciones, el deporte favorito en la política mexicana, se dice de todo.

Por eso es que la aclaración hecha ayer por el gobernador, viene muy bien.

Esa aclaración también dejará dormir tranquilos a los que ya estaban en la fila para buscar la tan ansiada candidatura al gobierno del Estado para el 2018. Muchos podrán respirar en paz, por el momento.