Por Jesús Lemus/Puebla

Después de ganar la batalla jurídica para reconocer en Puebla el matrimonio igualitario, el siguiente paso será legislar a favor de la identidad sexo-genérica, declaró la diputada local del PRD, Socorro Quezada Tiempo.

En el encuentro con los medios de comunicación, la también diputada local del PRD, señaló que en breve se publicará en el Periódico Oficial del Estado el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establece que en Puebla el matrimonio no necesariamente debe ser entre hombre y una mujer.

Socorro Quezada Tiempos puntualizó que la batalla para la protección de los derechos humanos de la comunidad lésbico-gay no terminará con el matrimonio igualitario, sino que se defenderá la iniciativa de ley que se encuentra en el Congreso del Estado para permitir la identidad sexo-genérica.

En este sentido, destacó que en el territorio poblano se presentaron 23 amparos por parte de diversas parejas para lograr que un juez del Registro Civil realice el contrato conyugal, de los cuales nueve habían salido a favor de los interesados.

Sin embargo, la representante popular consideró que a raíz de la sentencia de la SCJN, ya no hay necesidad de esperar a que se resuelvan los amparos; por ello, estos matrimonios entre parejas del mismo género deben realizarse de manera automática cuando se pidan.

“Seguiremos defendiendo los derechos humanos de las personas, esto no termina aquí, hay que seguir dando la batalla para lograr la identidad sexo genérica, sin duda el matrimonio igualitario es un triunfo, pero tenemos que seguir con esta pelea en favor de la comunidad lésbico-gay”, finalizó.