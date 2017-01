Dulce Gómez

Bodegueros de la Central de Abasto se deslindaron de los actos vandálicos ocurridos en las inmediaciones de la carretera Vía Corta Santa Ana, y denunciaron que “grupos de otras colonias” fueron los encargados de crear pánico entre los locatarios y clientes ante posibles saqueos.

La mañana de ayer un grupo de hombres y mujeres se apersonaron en las inmediaciones de este espacio comercial y con palos, piedras y bates se enfrentaron con elementos policiales y aseguraron que no permitirían rapiña en sus lugares de trabajo.

La anterior situación provocó temor entre los presentes y automovilistas que por ahí circulaban, incluso algunos automotores resultaron dañados.

Minutos más tarde durante una conferencia de prensa, Carlos Rivera González, secretario general del Consejo de la Central de Abasto, desconoció el origen de las personas que se enfrentaron con un grupo de uniformados.

De tal modo, lamentó que personas ajenas a este espacio de comercio hayan fomentado temor entre los compradores, y señaló que existe coordinación con el Ayuntamiento de Puebla, incluso apuntó que resguardarán sus lugares de trabajo en caso de cualquier acto delictivo.

“El Consejo General de la Central de Abasto informa que no hubo saqueos en este espacio. Aquí no hubo nada, ni personas lesionadas. Todo es origen a la desinformación, desmentimos esta situación”, agregó.

Empero, dijo que cuidarán de sus espacios de trabajo y enfatizó que el fin de semana se prestarán los servicios de forma regular y pidió a la población a acudir sin temor alguno.

“Lo que pasó fueron simples rumores. Todos los bodegueros estaban dentro de la Central, no participamos, los encargados de hacer el pánico fueron personas de otro lado”, expuso.