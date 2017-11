• Dos de los cadáveres presentaban impactos de bala en el rostro y cabeza, el otro está desmembrado.

Odilón Larios Nava.- Tremenda impresión se llevaron empleados de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) la madrugada de este jueves mientras realizaban recorridos de vigilancia en inmediaciones del derecho de vía de la paraestatal. Encontraron tres cuerpos ejecutados, dos de ellos presentaban impactos de bala en el rostro y cabeza, mientras que uno más estaba desmembrado y los restos estaban contenidos en cuatro bolsas de basura. Este terrible hecho fue descubierto en el Camino al Tepetate, en la comunidad de Las Cuchillas, en el municipio de Jalpan.

Los elementos de seguridad de la paraestatal notificaron lo anterior a las autoridades policiales y así fue como uniformados del municipio de Jalpan, policía estatal y ministerial, llegaron al sitio para tomar conocimiento, y en el caso de los ministeriales realizaron las diligencias de levantamientos de cadáveres e iniciaron con las investigaciones del caso.

Según los primeros reportes policiales uno de los cuerpos presenta cuatro orificios en el rostro hechos por el mismo número de impactos de armas de fuego, el otro tenía un disparo en la cabeza y el tercero estaba desmembrado y sus restos se encontraban en cuatro bolsas de basura. De este último cuerpo no se confirmó el sexo al que corresponde.

En una quinta bolsa de basura se hallaron ropas presumiblemente pertenecientes a las personas asesinadas. Todos los occisos se encuentran en calidad de desconocido y no se dieron a conocer características de su media filiación.

Personal de la Agencia Estatal de Investigación acudió al lugar para realizar las diligencias de levantamiento de los cadáveres e iniciar las investigaciones del caso. Los occisos se encuentran en calidad de desconocidos. Aunque no se precisó el móvil de estas ejecuciones, se presume que se trata de un ajuste de cuentas entre miembros de la delincuencia organizada.