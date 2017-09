• Piden apoyo para reconstruir sus humildes casas

Habitantes de la localidad Santa Cruz Cuautomatitla, localidad perteneciente al municipio de Tochimilco, urgen a la sociedad civil, así como a las autoridades del gobierno del estado de Puebla y del gobierno federal acudan a brindarles apoyo para la reconstrucción de sus vidas que quedaron destruidas tras el terremoto del pasado 19 de septiembre de 2017.

En un recorrido que se hizo por parte de integrantes del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE), se pudo constatar la situación de abandono en la cual se encuentran los pobladores, misma que se evidencia en las imágenes que se pudieron tomar.

“Es un camino peligroso de al menos tres horas en automóvil, las piedras, el lodo y los deslaves nos acompañaron en el recorrido por la carretera que cuenta solamente con dos improvisados carriles, al llegar el panorama es desolador, en cuanto nos observan se acercan los hombres, mujeres, niños y ancianos, las calles de la comunidad no están pavimentadas, nos estacionamos en una improvisada explanada”, comenta Shalom López, asistente del COE.

Lo que solicitan es agua, alimentos, pero lo más importante requieren del apoyo de la autoridad para que pueda realizar un censo de las condiciones en las cuales quedaron las viviendas, la escuela y los inmuebles de todo el pueblo.

“Nuestras casas son de adobe, solamente entre nosotros estamos trabajando pues queremos rescatar al menos lo poquito que tenemos, por ahora estamos durmiendo en la calle, sin importar la lluvia, el sol o la inseguridad, somos pobres, pobres nos quedaremos, no pretendemos lucrar con esta tragedia, acá no ha llegado ninguna autoridad del estado de Puebla, parece que aquí las fotos de la ayuda ni siquiera les interesan”, refiere con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada.

El rostro de los pobladores denota cansancio, hambre y sed, no solo de alimentos sino de justicia, de aquella justicia social, esa que los políticos en temporada de campaña utilizan para allanarse de los votos con los cuales triunfaran y jamás se acordarán de ellos, ni siquiera de regresar a estas comunidades hundidas en el completo abandono.

“Sólo queremos levantar nuestras casitas de nuevo, no queremos lujos, queremos un lugar donde vivir, un lugar que no se nos venga encima, acá no ha llegado el Plan DN-III, nadie del gobierno estatal y mucho menos del municipal, solamente llegó una unidad de Protección Civil del municipio de Yecapixtla, Morelos, pero de nuestro estado nada ni nadie”, explica una mujer.