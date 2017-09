*El partido ante Monarcas será transmitido por http://www.lobosbuaptv.mx

El director técnico de Lobos BUAP, Rafael Puente del Río, respaldó la decisión de la directiva del Club Universitario para que sus partidos como local sean transmitidos vía internet por http://www.lobosbuaptv.mx, ya que aseveró “se romperán paradigmas y ayudará al crecimiento del futbol mexicano”.

“Son temas en los que yo siempre me he mantenido al margen, sería imprudente emitir un juicio, pero tengo empatía absoluta con la firmeza que mantuvo la directiva”, dijo el estratega de los Licántropos.

En ese sentido, expresó que la transmisión del sábado en su cotejo de la Jornada 8 ante Monarcas Morelia, sea de calidad para todos aquellos aficionados a Lobos y que gustan de un futbol agradable como el que ha tenido el equipo en este primer tercio del certamen.

“Siempre me expresé que me apenaba que hubiera gente que no pudiera seguir los partidos de Lobos, porque me da la impresión que, con esa idea alegre y agresiva, pues termina por agradar a la gente, entonces creo que es una buena noticia, esperemos que el servicio sea el que la gente merece y que puedan seguir de cerca los partidos de local”.

En el aspecto deportivo, Puente del Río comentó que el rival en turno será por demás complicado, ya que en sus últimos compromisos tuvo resultados positivos, además una mejora significativa en su accionar.

“Viene de un par de resultados positivos y en una línea ascendente, que conservó la categoría jugando bien el torneo anterior y que sigue manteniendo ese objetivo”.

Para el compromiso del sábado, el timonel de los Universitarios ya podría contar con el argentino Emanuel Herrera, además de Pedro Aquino y Luis Advíncula, peruanos que participaron con su selección en las eliminatorias sudamericanas.