*Este miércoles a las 19:00 horas recibe al Tampico Madero

Lobos buscará su primer triunfo como local y segundo en el torneo Clausura 2017 del Ascenso MX, cuando este miércoles a las 19:00 horas en el estadio Universitario BUAP reciba al Tampico Madero.

“Estamos muy contentos porque se dio el resultado (con Murciélagos), y en lo personal por el debut, me siento muy agradecido con el cuerpo técnico, con la directiva, por haberme dado la oportunidad, ahora hay que seguir pensando en el siguiente partido e intentar sacar el resultado en casa”, dijo Eduardo Tercero.

Explicó que el duelo de este miércoles es fundamental “es un partido complicado, nosotros no podemos regalar nada en casa, y vamos a salir con todo”.

Aseveró que buscará mantener un lugar en el cuadro inicial “estoy muy contento por la oportunidad, me gustó mucho, es la primera vez que veo este nivel, estaba jugando en España hace un tiempo y no se compara, me divertí bastante en el campo, espero seguir aquí y seguirme ganando un lugar, quiero seguir adelante con el equipo y que ganemos qué es lo importante”.

El lobezno concluyó que la competencia interna es muy fuerte “día a día venimos a ganarnos un puesto, entrenando a todo lo que se puede dar y esperando la decisión del director técnico, lo importante es que al que le toca entrar lo haga lo mejor posible para que el equipo siga ganando”.

Cabe destacar que Lobos y Tampico se han enfrentado en una ocasión, el resultado fue empate a ceros.