Tras su ultimo try out, los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) de futbol americano analizan el trabajo de los jóvenes que podrían reforzar su plantel para la temporada 2017 en las categorías Intermedia y Liga Mayor de la ONEFA.

Lo anterior fue dado a conocer por el head coach Gabriel García Ulloa, quien mencionó que en esta etapa hay menos jugadores que el año pasado, aunque los jóvenes provenientes de Veracruz, Tlaxcala y la Ciudad de México, tienen más talento.

“Estamos viendo que la mayoría es de Intermedia, hay muy pocos para Liga Mayor, ahorita lo que necesitamos es reforzar la línea ofensiva y defensiva que es lo que estamos careciendo, se ven muy buenos line backers, pocos linieros, línea defensiva hay algunos, receptores, se están viendo muy bien”.

García Ulloa, explicó que será en unos quince días donde ya tengan confirmado a la gente que jugará con Lobos en la temporada 2017, aunque precisó que, a diferencia de años anteriores, en esta ocasión será un plantel de solo 35 elementos.

“En Mayor las expectativas es llegar ya a Semifinales, cambiamos todo el sistema con el que estuvimos trabajando, es un nuevo programa, Lobos era un equipo muy golpeador, estamos buscando regresar a nuestras bases, ya no estamos consintiendo a los chavos como lo hacíamos porque queremos quedarnos sólo con 35, entonces si desde ahorita trabajar con esos, en vez de trabajar con 50”.

“Ahorita cambiamos todo, metemos más gimnasio, elasticidad para evitar lesiones. En caso de Liga Mayor estamos trabajando desde el martes, no desde el 18 como lo estábamos haciendo, entonces eso es que estamos haciendo para lograr calificar”, agregó.

En lo que respecta a Intermedia, señaló que llevan a cabo las negociaciones para tener un scrimmage en febrero con Potros de Toluca y practicas conjuntas con el Tec, Tigres Blancos y Burros Blancos, ello considerando que la temporada inicia la segunda semana de marzo.

“El año pasado ganamos dos, perdimos cuatro, nos ha ido mejor en cuanto a puntos, tenemos que trabajar con la defensa para evitar que haya puntos”.

Es así como los de la BUAP buscan tener una exitosa participación en ONEFA durante el 2017, fortaleciéndose y haciendo valer la localía en el campo sintético “La Guarida del Lobo”.