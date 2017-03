*Ultiman detalles para su partido del viernes ante Atlante

Lobos seguirá el mismo ritmo para poder sumar el cuarto triunfo en fila como visitantes ante Atlante, así lo aseguró el director técnico de los Universitarios Rafael Puente del Río, quien junto con su equipo afina detalles que les permitan cumplir con su objetivo.

“Consiste en mantener la buena racha, esto se va a lograr con mucha seriedad en el trabajo, con un compromiso absoluto, con un nivel de concentración alto, con todo eso que hemos venido exhibiendo y trabajando en el pasado reciente para mantener la línea ascendente, para lograr una seguidilla de cuatro triunfos, vamos por eso y vamos a replantear cada día un objetivo nuevo por el cual luchamos sin cesar para conseguir”, dijo el estratega.

Destacó que en el aspecto anímico el grupo se encuentra en un momento importante, ya que el acceder a buenos resultados los ha fortalecido.

“Hemos tenido partidos a lo largo del torneo con situaciones álgidas en los cuales el equipo mostró que tiene un amor propio importante, ahora cuando todo en teoría camina bien, se vuelve fundamental redoblar el esfuerzo, redoblar los niveles de concentración y el entender que la soberbia es un pecado que no podemos cometer porque suele costar caro en esta división”.

Puente del Río concluyó que el Atlante es un equipo complicado, por lo que para acabar pronto y concluir de manera contundente el cotejo, deberán estar atentos en cada jugada y no cometer errores.

“Basta revisar el último año y medio, para encontrarte con un doble finalista y un semifinalista, es un serio aspirante al título que siempre es protagonista y que suele desarrollar un buen juego, tiene una idea futbolística con la cual me identifico, por algo creo que es una oportunidad para confirmar de nuevo de que estamos hechos”.