Por Patricia Moreno Sánchez

Los integrantes de la Red Mexicana de Franquicias hacen el llamado a la población a no sumarse o participar en los linchamientos.

Roberto Esquivel Ruiseco vicepresidente de este organismo refirió que no se debe hacer justicia por propia mano en contra de una persona comete algún delito, al asegurar que a violencia solo genera más violencia.

Además recordó que actualmente los delincuentes buscan a través de las fallas administrativas librarse de ir a presión, por lo que en caso de ser afectados en su integridad física, es decir golpeados o lesionados, ello puede ser un argumento para que se le retiren los cargos y salga en libertad.

Refirió que esto obedece a que la sociedad esta hasta de la inseguridad y la falta de respuesta de las autoridades, sin embargo se debe dejar a las autoridades la responsabilidad de hacer justicia contra los delincuentes.

Mencionó que la Secretaria de Seguridad Pública del Estado está haciendo el mismo llamado para que se eviten estos hechos violentos, incluso se ha comprometido a investigar los robos con violencia que se están registrado en el trasporte publico como el registrado el pasado sábado en la Ruta 68.

Mencionar que el martes pasado, se registraron al menos 4 casos de intensos de linchamientos o de aprehensiones ciudadanas violentas en contra de delincuentes descubiertos en infraganti.

El también experto en seguridad confió que las autoridades realicen un trabajo de investigación y localicen a los delincuentes que han estado sembrando el terror con los robos y asaltos a mano armada. Agregó que se espera que no se sean sólo “Chivos expiatorios” como ocurrió con el caos de la familia afectada en la carretera México –Puebla.

Por ultimo insistió en la denuncia para frenar la inseguridad y no ser parte de otro delito ejecutando la venganza.