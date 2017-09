Por Jesús Lemus/Puebla

El subsecretario federal, Juan Carlos Lastiri Quirós, afirmó que la publicación de las llamadas telefónicas intervenidas son “una cortina de humo” para distraer la atención de delito cometido por la red de espionaje que presuntamente creó el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.

El también aspirante a Casa Puebla argumentó que las grabaciones difundidas en algunos medios de comunicación, están editados por quienes los filtraron para obtener un beneficio y están tratando de cubrir el problema de fondo que fue la invasión de la privacidad de algunos actores políticos de nivel nacional y local.

El priista desestimó la veracidad de la llamada intervenida en la que se presume tuvo una conversación con el delegado federal, Juan Manuel Vega Rayet, pero aseguró que hace un par de meses presentó una denuncia por el delito de espionaje en contra de quien resultara responsable.

“Desestimo totalmente este punto y repito, yo creo que no hay que prestarnos a las cortinas de humo, el tema central es el acto ilícito que fue denunciado en el Senado de la República y después se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República, no debemos equivocar el debate ahí está puesto y está denunciado”.

Lastiri Quirós descartó que nuevamente presente una denuncia por el delito de espionaje pero una vez que existe una denuncia formal la autoridad correspondiente está obligada a llegar al fondo del asunto, informar quien es el responsable de este delito y aplicar las sanciones que establece la ley.