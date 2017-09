Por Patricia Moreno Sánchez

El Consejo de Organismos Empresarial COE hace un llamado a las autoridades para no descuidar la seguridad pública en voz de su presidente Francisco Romero Serrano quien explicó que pese a que existe una contingencia por el sismo del pasado 19 de septiembre no se debe descuidar la seguridad en general, al señalar que continúa en incremento los robos y feminicidios, el último caso el de la maestra que apareció sin vida, después de varios días desaparecida.

Destacó que en lo que va del año se han registrado 80 feminicidios, además de cientos de mujeres desaparecidas, sin tener una respuesta por parte de la Fiscalía Especializada que encabeza Víctor Carrancá.

Además recordó que está pendiente el tema del robo de combustible en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Al asegurar que este tipo de delitos ha involucrado a familias ante la necesidad que padecen en sus comunidades. No obstante dijo que pareciera que estos grupos de la delincuencia organizada goza de la protección de los tres niveles de gobierno.

Agregó que en tanto la inseguridad ha incrementado un 40 por ciento de enero a la fecha, lo anterior de acuerdo a las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

Detalló que el robo en Puebla incremento un 43.3 por ciento

Homicidios aumentó un 23.1 %

Violaciones se informó creció un 18.3 %

Secuestros subió de 3 a 4 en lo que va del año.

Por último dijo que aún queda pendiente el tema del espionaje telefónico que debe ser atendido por la Procuraduría General de la Republica.