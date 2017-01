Dulce Gómez

El delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Tony Kuri Alam, informó que está lista la construcción de 500 viviendas en la Ciudad Modelo AUDI, en San José Chiapa.

Ayer, antes del Sexto Informe de Gobierno del mandatario estatal, Rafael Moreno Valle Rosas, el delegado abundó que en total serán 5 mil las casas que se construirán en el espacio donde se ubica la planta alemana AUDI

“Son 5 mil casas, la primera etapa son 500 casas las cuales ya están terminadas y después hasta llegar las 5 mil casas. Están terminadas, ya con acabados y todo”, mencionó.

Por lo anterior, Kuri Alam afirmó que ya se inició la venta de estas casas, que son principalmente en beneficio de los trabajadores de la planta automotriz.

Además, expuso que el costo por estos espacios va de los 340 mil pesos, en adelante, dependiendo de metros cuadrados y cuartos.

En otro tema, el delegado del Infonavit avaló el trabajo emprendido por el mandatario estatal, principalmente en materia de Turismo, y avaló el sexto y último año de Moreno Valle, al frente de la administración.

“Por lo que se ve, Puebla ha tenido un crecimiento importante. No he recorrido todo el estado, pero sí hay avances, por ejemplo en Turismo ha ido muy bien, lo que no se hizo en los últimos sexenios en Turismo, en esta sí se hizo”, glosó.