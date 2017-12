*Cayeron en semifinales con Queens on Fire

En duelo reñido hasta el final, Linces FA concluyó su participación en la Liga Élite de Football Lingerie (LEFL), al caer en la ronda de semifinales por apretado marcador de 19-14 a manos de las Queens on Fire, que sacaron provecho de su localía para venir de atrás e imponer condiciones en el cierre del encuentro.

Aduana que tuvo lugar en el emparrillado del mítico estadio “Jacinto Licea” en Iztapalapa, Ciudad de México, donde fueron precisamente las Queens on Fire quienes se fueron al frente con un touchdown que coronaron con el punto extra para el 7 a 0 parcial que obligó a la reacción felina.

Fue gracias a un “safety” que las poblanas lograron descontar en el pizarrón con un 7-2 que las metió de nuevo a la pelea, siendo la running back, Karina Oropeza, quien habría de llegar en acción individual a las diagonales sin el extra para coronar el 7 a 8 que dio pauta a una batalla sin cuartel.

Tocó el turno a la novata, Ana Cristina Rossainz, quien con pase largo arribó a tierra prometida, sin el respaldo del punto extra, lo que dejó el tanteador en 7-14, mismo que parecía habría de concluir con el festejo de la escuadra rosa, sin embargo las locales dijeron todo lo contrario.

Cuando Linces aún celebraba lo hecho, Queens sacó fuerzas de flaqueza y logró deshacer por completo la defensa enemiga, logrando el 13 por 14 que encendió las alarmas al interior del conjunto comandado por el head coach, Francisco Javier Oropeza, que pese a sus esfuerzos, no supo contener el embate capitalino.

Justo cuando el reloj se extinguía, las “Reinas” hicieron gala de una acción individual que surtió los efectos deseados, pero letales para las poblanas, que vieron su ventaja esfumarse en un abrir y cerrar de ojos, luego de que el 19-14 apareció en el luminoso, sentenciando así la eliminación definitiva.

Aún con el amargo sabor de la derrota, la fullback de Linces FA, Elena “Helen” Nava López, destacó que para el grupo fue un duro revés que no se esperaban, tras reconocer que Queens hizo lo necesario para llevarse la honra, por lo que se van tranquilas por el esfuerzo realizado.