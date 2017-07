Dulce Gómez

El titular de la Secretaría de Gobernación Municipal (SEGOM), José Ventura Rodríguez Verdín, anunció que “va por los restaurantes de zócalo” que colocan mesas sobre los portales Hidalgo, Iturbide y Morelos.

En entrevista, el funcionario municipal dejó entrever que personal de la dependencia a su cargo retirará las estructuras que se encuentran afuera de los establecimientos ubicados a un costado de la Plaza de Armas.

Lo anterior, dijo que forma parte del reordenamiento que se lleva a cabo en Puebla capital, y que comenzó por los comerciantes informales que se ubicaban sobre la 6, 8 y 10 Poniente.

“Voy sobre ellos. No se preocupen, a petición de ustedes, me los ejecuto”, sentenció el encargado de la gobernabilidad en la capital, quien puntualizó que la ubicación de sillas y mesas afuera de los restaurantes no está permitida.

Esta acción se suma a los proyectos de credencialización de cerrajeros y franeleros que pretende impulsar, a fin de evitar actos delictivos y el apartado de lugares, respectivamente.