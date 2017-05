Por Patricia Moreno Sánchez

Para el próximo mes INFONAVIT iniciará la liberación de créditos para viviendas en la Ciudad Modelo informó el delegado Antonio Kuri Alam.

El funcionario federal reconoció que no se han liberado los créditos al no estar al 100 por ciento los servicios como lo exige la normativa de la vivienda.

Refirió que los desarrolladores y el municipio están trabajando para proporcionar todos los servicios a las viviendas como es agua, energía eléctrica.

Se están concluyendo los últimos servicios, se registraron algunos problemas clásicos, como la falla en el servicio del agua, de la energía eléctrica entre otros, que ya están solucionados”

No obstante informó que se han otorgado ya 250 créditos de 500 que se tiene como meta por el INFONAVIT. Agregó que se estima que en breve se inicie con la entrega de escrituras.

Al mismo tiempo descartó que las viviendas de esta Ciudad Modelo tengan un alto costo, refirió que están pensadas para los trabajadores que laboren en AUDI y no tengan de despasarse de lugares alejados hasta la empresa automotriz alemana, lo cual les afectaría en tiempo y en lo económico.