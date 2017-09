Por Jesús Lemus/Puebla

En caso de aprobarse la Ley Sin voto no hay Dinero, se podrían tener ahorros hasta por 200 millones de pesos, declaró Alberto Merlo Martínez, ex candidato independiente a diputado federal en la elección de 2015.

Así lo dijo luego de que asociaciones civiles ocuparon la sede del Congreso del Estado, para ofrecer una rueda de prensa para exigir a los diputados locales la aprobación de la Ley sin Voto no hay Dinero.

Consideró que los diputados locales no tienen pretextos para postergar más la discusión de esta referida ley, una vez que la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia que se interpuso en Jalisco por esta ley que según violaba las reglas electorales para la asignación de recursos públicos en favor de los partidos políticos.

Refirió que a través de esta estrategia se reducirá en alrededor de 60 por ciento el monto de las prerrogativas para los institutos políticos que no justifiquen su existencia y carezcan de representación ciudadana.

“Esta iniciativa es impulsada desde la sociedad civil para invitar a los partidos políticos a que se ganen nuestro voto con sus acciones y buenas prácticas. A las y los diputados que no se han suscrito pero que quieran hacerlo por supuesto que son bienvenidos”.

Cabe recordar que en Puebla se presentó la iniciativa Sin Voto no Hay Dinero a través de la diputada local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Socorro Quezada Tiempo, sin embargo, es la fecha que no se dictamina por las comisiones del Congreso del Estado.