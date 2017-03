• La mañana de este jueves se suscitó una balacera en Atzitzintla y los agentes fueron levantados.

• Después fueron localizaos asesinados en la batea de su camioneta en Maltrata, Veracruz.

Odilón Larios Nava.- Tres agente de élite de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, adscritos a la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (FISDAI) fueron levantados y ejecutados por un comando armado el pasado jueves. Los cuerpo fueron localizados en la batea de su propia patrulla en el Centro de Maltrata en el estado de Veracruz.

El levantón ocurrió en el municipio de Atzitzintla, en la región de Ciudad Serdán, horas después los agentes fueron encontrados sin vida.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 11:00 horas de este jueves, los pobladores de la colonia Centro de Atzitzintla, reportaron que en pleno Centro de la comunidad, en la calle Cuauhtémoc, había una tremenda balacera. Reportaron que había tres camionetas con hombres encapuchados quienes portaban rifles de asalto y estaban baleando a otros hombres vestidos de civil.

El comando armado viajaba a bordo de dos camionetas, una roja y una Suburban con logotipo del DIF, portaban rifles de alto poder como AR-15 y AK-47. De acuerdo con los reportes policiales.

Inmediatamente después vía radio de las corporaciones policiales se pedía refuerzos porque un comando armado estaba atacando a agentes de la FISDAI. De inmediato la región fue sitiada por ministeriales, policías estatales, gendarmes, federales y estatales.

Una vez que llegaron al lugar se enteraron de que tres policías ministeriales de la FISDAI estaban desaparecidos y comenzaron las labores de búsquedas por las carreteras y caminos de la zona. Sin embargo no pudieron dar con ellos, hasta horas más tarde.

Cerca de las 15:30 horas del mismo día que en el municipio de Maltrata, Veracruz, fue ubicada una camioneta tipo Dodge, Ram, color rojo, con placas FK-11266, unidad oficial de la FISDAI, en donde se encontraron los cadáveres de los tres agentes cubiertos con plantas secas de maíz en la batea.

Fuentes ministeriales indicaron que los occisos son: Oscar Tecuapacho Hernández, conocido como “Tecuapacho”; Luis Ernesto Xilo Falcón, conocido como “Chilo”; y Manuel Santos, un elemento de reciente ingreso.

De acuerdo con un comunicado difundido por las autoridades veracruzanas se sabe que los elementos de la FISDAI fueron privados de la vida en San José Cuyachapa, municipio de Esperanza, Puebla, donde se encontraron las placas de la camioneta, pertenencias de los agentes y tierra removida con manchas hemáticas.

Trascendió que los elementos de la Policía Municipal de Atzitzintla que se encontraban de turno fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE), para que se descarte si están o no relacionados con estos hechos en donde perecieron agentes antisecuestros.

Hasta el cierre de la edición de este diario el gobierno del estado no había emitido ningún comunicado al respecto. Se desconoce qué tipo de trabajo de investigación realizaban los agentes o de qué caso en concreto. Por ello se desconoce si los sicarios son huachicoleros u otro tipo de maleantes.