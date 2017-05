Por Jesús Lemus/Puebla

La cuenta pública 2014 del municipio de Jolalpan está lista para aprobarse en el Congreso del Estado de Puebla y; por lo tanto, no se caerá en chantajes para lograr que el edil de la región, Antonio Javana García, sea destituido del cargo.

Lo anterior fue a través de un comunicado de prensa emitido por Movimiento Ciudadano, luego de que el abogado de los quejosos en Jolalpan, Ramiro León Flores, señalara que el diputado local de este partido, José Ángel Pérez García, ha estado encubriendo al edil quien proviene de las filas de esta fuerza política.

En este sentido, el partido y que encabeza el propio José Ángel Pérez García, detalló en su comunicado de prensa, que la Auditoría Superior del Estado, tiene listo el dictamen de la cuenta pública 2014 para que se avalada en las sesiones del Congreso del Estado.

Sobre a los ejercicios fiscales 2015 y 2016, se explicó que la Auditoría Superior del Estado no ha detectado en este momento anomalías en la aplicación del recurso público a favor del municipio de Jolalpan.

Por lo anterior, Movimiento Ciudadano advirtió que no cederá a chantajes, ni presiones del abogado de los manifestantes de Jolalpan, Ramiro León Flores, quien ha lucrado con las necesidades de los habitantes de esta región.

“La cuenta pública 2014 del municipio de Jolalpan está lista para ser aprobada. En lo que respecta a la cuenta pública del 2015 y 2016, la Auditoría Superior del Estado de Puebla no ha dictaminado o no ha señalado cuales son las irregularidades o las observaciones pertinentes”, señala el comunicado de prensa.

Cabe señalar que este miércoles, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Jorge Aguilar Chedraui, denunció que el mismo abogado, lo extorsionó con 10 millones de pesos para que así se levantara el plantón que se tuvo por más de 67 días frente a la calle del Congreso del Estado.