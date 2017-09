Por Patricia Moreno Sánchez

El servicio de taxis con plataforma digital, debe ser regulado y certificado para garantizar mayor seguridad para los usuarios, recomendó Roberto Esquivel Ruiseco, especialista en seguridad de la Red Mexicana de Franquicias,

Explicó que estas empresas como Uber y Cabify deben implementar una certificación y agregar filtros para la contratación de los conductores de este servicio, con ello garantizar seguridad para los usuarios.

Lo anterior tras del caso de la desaparición de Mara Fernanda Castilla, estudiante de la UPAEP, desaparecida desde la madrugada del jueves y donde se señala como presunto responsable a un conductor de Cabify por ser la última persona que la vio, al prestarle el servicio de taxi.

Esquivel Ruiseco expuso que en una investigación que realizó de forma personal, detectó un proceso dudoso que para la contratación de conductores de la empresa Uber, Explicó que Uber permite al interesado ser socio de la empresa, sin ser el propietario del automóvil que manejará para el servicio, por lo que no investigan si la factura es legal, si el auto es robado, o esté involucrado en un acto delictivo.

Para el proceso de contratación como chofer, explicó que solo le solicitan una carta de antecedentes no penales y una prueba toxicológica, la cual dijo solo es de orina y por la certificación la misma empresa Uber cobra en 500 pesos y posteriormente se les enseña sistema y son contratados.

Por lo que dijo no existe una certificación de la contratación de los conductores y no se garantiza que haya seguridad para los usuarios.

Por último insistió a los legisladores que realicen una verdadera regulación de este servicio de taxi para garantizar el servicio y la seguridad al usuario.