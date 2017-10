¿Qué tan limpias están tus manos?

El lavado de manos diario es esencial para llevar una vida más saludable. Es la práctica cotidiana menos costosa y más efectiva, que puede proteger de enfermedades respiratorias como el resfriado. Por este motivo, los expertos de Tork® han elaborado un test para que descubras qué tan acertados son tus conocimientos sobre este tema.

Cabe recordar que en México, una de cada tres personas se limpia las manos en momentos clave (Secretaría de Salud) —antes de comer, después de ir al baño, tocar las mascotas, entre otras— y solamente el 20% lo hace de forma correcta, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En el marco del Día Global de Lavado de Manos, Essity y Tork® te invitan a poner a prueba lo que sabes sobre este hábito de aseo. Descúbrelo y comparte tus resultados con tus seres queridos, recuerda que #LaHigieneImporta.

Elige la opción que consideres correcta para cada pregunta y al finalizar consulta los resultados:

1. ¿Qué manos se deben lavar?

a) Las que se ven sin suciedad

b) Las que están llenas de tierra

c) Ambas opciones

2. ¿Aproximadamente, cuántas veces al día te lavas las manos?

a) Nunca

b) 3 veces

c) 9 veces

3. ¿Qué parte olvidas limpiar?

a) Los pulgares

b) Las yemas y el espacio entre los dedos

c) No te olvidas de ninguna parte

4. ¿Cómo las secas después de lavarlas?

a) No lo haces

b) Con la ropa o el secador de aire caliente

c) Con una toalla de papel

5. Cuando conoces a alguien por primera vez y no estás segura(o) de que tus manos estén limpias…

a) Le dices un afectuoso ¡Hola!

b) Chocas los puños

c) Procuras lavarte las manos antes de cualquier ocasión en la que te presenten a personas

6. ¿Después de cuáles de estos momentos clave te lavas las manos?

a) Luego de estar en contacto con gente enferma o de tocar una herida

b) Después de manejar, cuidar a tu mascota, usar el baño, toser, estornudar y/o sonarte la nariz

c) Todas las anteriores

Resultados:

Principiante de la higiene

Mayoría de respuestas “A”. Aunque tus manos se vean limpias o sucias por fuera, no hay forma de determinar visualmente si están contaminadas, porque los gérmenes y las bacterias son invisibles al ojo humano. Ellas son la primera entrada de bacterias, debido a que son de las partes del cuerpo que más interactúan con ellas. Por esta razón, debes tener mayor cuidado al limpiarlas. Recuerda que es necesario lavarlas completamente y no olvidar las palmas, el dorso, entre los dedos y debajo de las uñas. Evita los secadores de aire caliente, ya que suelen esparcir más las bacterias, mejor emplea toallas de papel.

Ayudante de la higiene

Mayoría de respuestas “B”. Ten en cuenta que todas las actividades que realizas con tus manos involucran transferencia de gérmenes y que estos se encuentran presentes en casi cualquier superficie. Vas por buen camino, pero recuerda que para asegurar que las bacterias no se propaguen se recomienda lavar las manos después de todos los momentos clave, por al menos 20 segundos.

Experta de la higiene

Mayoría de respuestas “C”. ¡Felicidades! Sabes que lavarse las manos de forma correcta es clave para una buena salud y evitar contraer enfermedades. ¡Gran trabajo! Es preciso recordar que la persona promedio se limpia esta parte del cuerpo 8.6 veces al día.

Gracias por apoyar el Día Global del Lavado de Manos. Tu entusiasmo nos ayuda a demostrar que #LaHigieneImporta. ¡Comparte tus resultados con familiares y amigos y observa sus reacciones!