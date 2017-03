Por Patricia Moreno Sánchez

Juan Carlos Lastiri subsecretario federal de la Secretaria de Desarrollo Agrario Y Territorial ( SEDATU) rechazó el señalamiento en su contra, por el supuesto desvío de más de 60 millones de pesos, durante su paso por la SEDESOL como sub secretario, con la finalidad de promocionarse rumbo al 2018.

Lastiri Quirós, dijo que existe actualmente una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación en cuanto a temas operativos, donde tan solo hubo unas observaciones para la Oficialía Mayor.

Lo anterior en entrevista tras participar en el Segundo Congreso Nacional en Gestión Empresarial del Tecnológico de Puebla.

Lastiri Quirós especificó que durante su función por la subsecretaria de Planeación de SEDESOL, no manejó recursos financieros por lo que no existe alguna irregularidad que afecte su nombre o sus aspiraciones para lograr la candidatura a la gubernatura de Puebla por su partido el Revolucionario Institucional.

Comentó que las autoridades correspondientes están en tiempo y forma de informar a la Auditoría, el destino de los recursos aplicados para trasparentar el uso de los mismos durante su periodo en SEDESOL.

“No es atribuible a mi persona, y además yo no manejé recursos públicos, era normativo en la SEDESOL y además es un proceso de solventación” concluyó.