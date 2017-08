• Concluyó el Foro Universitario sobre Género, Diversidad y No Violencia. ¿Qué onda con?

Hablar sobre la violencia que viven muchas personas no es fácil. Las mujeres mazahuas seguimos sufriendo una triple discriminación: ser pobres, indígenas y por el simple hecho de ser mujeres, expresó Guadalupe García Álvarez, directora de la organización Mujeres, Lucha y Derechos para Todas A.C.

Durante su conferencia “Mujer indígena, deporte y derechos humanos”, llevada a cabo en el Foro Universitario sobre Género, Diversidad y No Violencia. ¿Qué onda con?, el cual forma parte del programa Cuenta Conmigo de la BUAP, la ponente habló sobre la labor que realizan para promover y defender los derechos de las mujeres, a partir del tema de los derechos sexuales y reproductivos.

“Este es nuestro tema principal, porque el hecho de que las mujeres entiendan que deben apropiarse de su cuerpo, defenderlo, perder el miedo, ser autónomas, fortalecer su liderazgo y tomar libremente sus propias decisiones, cambiará completamente sus vidas”, señaló.

En el auditorio de la Facultad de Enfermería informó que hace dos años comenzaron un proyecto llamado “Jugando por mis derechos”, cuyo fin es llevar el fútbol a comunidades donde este deporte no se asocia a las mujeres. Además de los entrenamientos, integra pláticas acerca de discriminación, no violencia, y derechos reproductivos, entre otros.

“De igual forma, buscamos becas académicas y deportivas para las niñas mazahuas y actualmente tenemos casi a 300 de ellas jugando fútbol en más de 40 comunidades de siete municipios, por lo que la respuesta ha sido positiva y hemos comprobado cómo han cambiado sus vidas a través de este deporte”, expresó.

Más allá de formar futbolistas profesionales, lo que buscan como organización es que las niñas que participan se conviertan en personas independientes, fuertes, que se valgan por sí mismas y sean capaces de llegar a la universidad, no se queden atrapadas por prejuicios y violencia en sus comunidades.

García Álvarez dio a conocer que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos les otorgó un premio por su trabajo comprometido con las mujeres jóvenes, además de que han obtenido diversos reconocimientos, nacionales e internacionales.

De esta ponencia concluyó el Foro Universitario sobre Género, Diversidad y No Violencia. ¿Qué onda con?, espacio que tuvo como objetivo impulsar medidas y políticas universitarias, destinadas a promover los derechos humanos, la igualdad de género y una cultura de la no violencia, así como adoptar medidas que favorezcan la visibilidad y sensibilización de la comunidad universitaria para promover la cultura de la igualdad entre mujeres y hombres.