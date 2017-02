• También, la beca de movilidad internacional para realizar estudios complementarios en alguna institución educativa extranjera

Por Diego Armando Cuautle

Garantizar la inclusión, la igualdad y la equidad en el Sistema Educativo Nacional, la Secretaría de Educación Pública (SEP) objetivo por el cual lanzó la convocatoria de becas para estudiantes de nivel superior, para así evitar la deserción escolar; el plan de apoyo abarca a todas las entidades de la República Mexicana y existen diversas modalidades de asistencia.

Las becas estarán destinadas para educandos de nivel superior, que cursan desde el grado de licenciatura hasta el de técnico superior; la SEP pretende evitar el abandono de estudios por falta de recursos; asimismo, el órgano gubernamental encargado de la Educación apuntó que el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación.

Contempla empoderar las oportunidades a los estudiantes de todas las regiones de México. Lo anterior se realizaría a través de diversos protocolos, como la disminución y la prevención del abandono escolar por falta de recursos o situaciones de vulnerabilidad.

Hay diferentes áreas de becas, como la de excelencia para alumnos con promedio general de 10, apuntaló la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES); existe el subsidio para los que realizan el servicio social: todos los que ejerzan esta función y cuenten con un programa de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) pueden aspirar al apoyo.

También, la beca de movilidad internacional para realizar estudios complementarios en alguna institución educativa extranjera; o la de manutención para estudiantes que provengan de un hogar cuyo ingreso es igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita (por persona) mensuales; entre otras que se publicarían a lo largo del año”.

Además, se podrán consultar las becas para la capacitación y profesionalización del docente, del tipo educativo superior, a fin de actualizar, fortalecer y complementar la formación profesional; o bien, las becas para Estudios de Especialidad, Maestría, Doctorado y Estancias Posdoctorales.

Todas las convocatorias podrán ser consultadas en la página oficial de la CNBES: www.cnbes.sep.gob.mx: en este portal se encuentran las listas de resultados que se emiten de las becas”, la SEP destacó que, si en éstas no se encuentras la beca que buscas o no cumple con los requisitos, comunícate a Atención a la ciudadanía: (01 800) 288 4248.