Por Patricia Moreno Sánchez

El Consejo de Organismos Empresariales lamentó que la secretaria de Gobernación federal haya negado a Puebla la solicitud de Alerta de Género en Puebla, pese al incremento de feminicidios.

Francisco Romero Serrano presidente del organismo explicó que esto puede generar mayor desconfianza del Sistema gubernamental y judicial.

Dijo que es lamentable que no se reconozcan los 54 feminicidios que se han registrado en lo que va de este año.

“No se puede tapar el sol con un dedo, ojala que estas autoridades, les puedan explicar a las familias de las jovencitas asesinadas esta negativa y que a la fecha no se han presentado a los responsables y por ende no se ha hecho justicia”.

El dirigente empresarial, dudo que el gobierno estatal pueda atender las 8 nuevas recomendaciones de la CONAVIN. Dijo que la pasada administración dejo “un desierto, o un oasis, a la nueva administración estatal, por lo que dijo, que por más acuerdos que se firmen no se termina la inseguridad y delincuencia.

Por lo que no descartó que esta respuesta del gobierno federal que se dio a conocer a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres ( CONAVIM) que solo emitió otras 8 nuevas recomendaciones, por lo que no descartó que se registre mayor hechos de venganza o hasta linchamientos.

Al señalar que la sociedad está harta del incremento de la inseguridad, al referir que ahora además de los feminicidios, se incrementado los robos y asaltos con violencia, en negocios, en transporte público que ahora los delincuentes roban y huyen en motocicleta.