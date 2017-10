Por Jesús Lemus/Puebla

La líder del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRD, Socorro Quezada Tiempo, lamentó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no haya participado en la instalación del Observatorio Ciudadano de la Mujer que tiene como finalidad planear políticas públicas para abatir la violencia de género.

En entrevista, la también diputada local del PRD, puntualizó que se extendió la invitación para que Víctor Carrancá Borguet, titular de la FGE, asistiera en la instalación del referido observatorio y que se llevó a cabo este martes en el Centro de Convenciones de Puebla.

Pase a su inasistencia, confió que el titular de este organismo cumpla su palabra después de la reunión que tuvieron hace unos días y que consiste en mejorar la capacitación a los trabajadores de los ministerios públicos para que atiendan las denuncias emitidas por las mujeres con perspectiva de género.

Socorro Quezada Tiempo consideró que el Observatorio Ciudadano de la Mujer no puede minimizarse, una vez que este recibió el apoyo del INEGI a través de sus representantes y para que a través de este organismo, puedan obtenerse cifras reales sobre la violencia de género que se registra en la entidad.

Socorro Quezada Tiempo insistió que este organismo no es con fines políticos, una vez que el mismo se integra por mujeres que pertenecen a diversos partidos con registro en el estado de Puebla.

“En lo personal invité a Víctor Carrancá, pero más allá de que firmara o no la creación de este observatorio, ojalá que lo platicado entre él y su servidora se lleve a cabo (…) Se trata de una capacitación para que los trabajadores de los ministerios públicos tomen las denuncias con perspectiva de género. Sin duda es una mala señal que la Fiscalía no esté en dicho evento”.