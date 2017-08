Por Patricia Moreno Sánchez

La Secretará de Desarrollo Social ( SEDESOL) , blindará sus programas sociales, ante el proceso electoral que se avecina en el 2018, aseguro Eviel Pérez Magaña subsecretario de esta dependencia a nivel federal.

Aclaró que SEDESOL de forma permanente capacita al personal para responder a la responsabilidad de todos los programas sociales y su aplicación fuera y dentro de procesos electorales.

“SEDESOL está lista y preparada para no permitir que sus programas se utilicen en los próximos procesos. Quien lo hiciere se denunciará, no se podrá jugar con padrones para asuntos electorales” aseveró el funcionario federal.

Agregó que el director Luis Enrique Miranda Nava ha dado la instrucción de construir un blindaje para cada uno de los programas sociales, con ello se ha logrado no contaminar la entrega de los mismos en tiempos electorales.

Aseguró que en el pasado proceso electoral, no se registró ninguna observación hacia la SEDESOL, en los estados donde se llevaron a cabo elecciones.

Indicó que cada vez los candados que se han puesto a los programas sociales, no permiten que estos sean utilizados para la coacción del voto en ningún punto del país.

Además dijo que los mismos beneficiarios de Prospera, de 65 y Mas, entre otros conocen sus derechos y defienden sus apoyos.

En otro tema Pérez Magaña, aseguró que ante los robos y asaltos impactando en el traslado de recursos por varios puntos del país, incluyendo a Puebla, donde se han registrado al menos tres robos, se implementó un mecanismo de seguridad para evitar estos delitos.

Refirió que en específico en Puebla, se dialogó con las autoridades estatales y municipales para lograr un blindaje de seguridad y combatir estos asaltos, que en algunos casos han sido con violencia.

Indicó que desafortunadamente existe la delincuencia, agregó que la inseguridad no es en general, sin embargo existen algunos puntos donde se está incrementando.

Señaló que a nivel federal son los estados del Norte donde se presentan más estos robos por lo que han solicitado mayor seguridad, aseguró que en Puebla son casos aislados.