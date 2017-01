Por Patricia Moreno Sánchez

Juan Manuel López Arroyo recién nombrado delegado en Puebla de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) informó que trabajara fuerte y con trasparecía.

Explico que de acuerdo a las indicaciones de la Secretaria de SEDATU, Rosario Robles, se dividirá las responsabilidades en tres temas, uno el tema de planeación y ordenamiento territorial, un trabajo con estado y municipios para alcanzar la alineación con la nueva Ley de Desarrollo Urbano, segundo alcanzar la certeza jurídica para ofrecer en coordinación con otras instancias gubernamentales hacer entrega de títulos y escrituras a la población.

Por ultimo será consolidar un ambicioso programa de vivienda para que a través de los diversos organismos del sector, se permita ofrecer a la ciudadanía desde créditos hasta subsidios en el tema de un patrimonio.

En este programa se tendrá la participación de organismos como Infonavit, Fonavit, Fonapo y la misma SEDATU.

APOYOS EN LA SIERRA NORTE

Con respecto a los pendientes de la reubicación de viviendas para las familias afectadas en municipios de la Sierra Norte de Puebla por el paso del Huracán “Earl”, en agosto pasado, el delegado explicó que desde el 2016 se levantó un censo por SEDATU y por el gobierno del estado para conocer el daño y afectaciones. Se especificó que con ello se identificó la cuantificación de los daños, y el tipo de afectación; desde daño parcial hasta pérdida total.

Esta información se envió al comité del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), este reporte ingreso y se está en espera de pasar a la etapa de ejecución para que se liberen los recursos.

Refirió que algunas vividas serán reubicadas, al indicar que no se pueden volver a edificar en la misma zona de riesgo.

NO NIEGA TENER AMISTAS CON LASTIRI, PERO RECHAZA SER SU AVANZADA

López Arroyo rechazó que sea una avanzada para las aspiraciones del actual subsecretario de SEDATU Juan Carlos Lastiri rumbo al 2018.

Indicó que lleva más de 20 años participando en política, sin embargo se compromete a trabajar con trasparencia, con inclusión, sin compromisos partiditas ni proyectos personales.

“Yo no niego a mis amistades, Juan Carlos Lastiri es mi amigo, al igual que es mi amigo el director de FONAPO, igual que el director de CORET, yo vengo de un equipo que encabeza Rosario Robles y me debo a ese equipo y trabare de cerca con la ciudadanía, y trabajare para desterrar la idea de que vengo hacer un trabajo condicionado”

Reitero que debido a su militancia política, siempre se le vincula con alguna agrupación o expresión política, por ello se compromete a trabajar con trasparecía y honestidad.