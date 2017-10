Por Patricia Moreno Sánchez

La renuncia de Margarita Zavala al Partido Acción Nacional (PAN) favorecerá al Revolucionario Institucional rumbo a la presidencia de la Republica en el 2018, afirmó el priista José Alarcón.

El también presidente del Colegio de Puebla dijo que es lamentable que la esposa del ex presidente de México, renunciará al Blanquiazul, sin embargo dijo que en ocasiones no se puede soportar ciertos tratos.

“Es lamentable que Margarita haya renunciado al PAN, pero a veces no se puede soportar el trato, yo desconozco el trato del “Joven Canaya, pero si se ve que sea Canaya”.

Refirió que una persona puede ser riguroso, estricto y luchar por una aspiración legítima, empero sin afectar a el futuro de otras personas.

Agregó que en caso de que el panismo lo elige como el candidato a la presidencia de la presidencia del país, insistió que el PRI será quien gane la elección más importante del próximo año.

“Como se ven las cosas hasta este momento, el PRI volverá a ganar la presidencia de México”.

Indicó que rodo dependen de quien se designe como candidato por el Tricolor, al señalar que se habla que José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de José Narro actual secretario de Salud.

Agregó que en Puebla, se definirá el proceso electoral, de acuerdo a los logros de la reconstrucción de los municipios afectados por el sismo del 19 de septiembre.

Por último afirmó que él José Alarcón, no abandono al PRI, que fue el su partido el que lo abandono a él.

“Yo no abandone al PRI, el PRI me abandono a mí, por eso dijo que soy un priista ortodoxo, no heterodoxo, que son ellos que a veces llegan al partido. Yo soy priista ortodoxo y guadalupano”.