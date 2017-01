ING. OSCAR LÓPEZ MORALES

Como en cascada han empezado ya los reclamos al dirigente nacional del PRI Enrique Ochoa Reza de sus propios militantes quienes lo acusan de dejarlos a la deriva, de no saberlos conducir en este momento de profunda crisis que vive su partido, como respuesta a la actuación del gobierno federal.

Resulta que la Secretaria General de ese partido pero en el Estado de Veracruz, Regina Vázquez Saut, quien se fue con todo sobre su dirigencia nacional pues dijo:

“Le faltan el respeto” a la militancia priista de estado, nadie ha tenido el “decoro” de notificar sobre la renuncia de Amadeo Flores Villalba, exlíder estatal priista y sobre quien pesaba un juicio en el Tribunal Electoral para removerlo.

Y fue más allá:

“Hoy hago un llamado a la dirigencia nacional que es tiempo de renovarnos o morir, y si ya renunció el expresidente Amadeo Flores, pues hay que ver el futuro por delante y trabajar con la gente, escuchar a la ciudadanía; sin embargo las formas del CEN del PRI dejan mucho que desear. Que sirva el haber perdido el gobierno, el tener hoy un PRI sin los grupos de poder de siempre, para tener un parteaguas y pensar en el futuro del partido”.

Pero eso no fue todo, resulta que el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, también se sumó a este reclamo hacia su dirigente nacional, pues su posición frente al gasolinazo, no refleja el sentir de la mayoría.

Según se conoció ayer, a través de la cuenta de Facebook del oaxaqueño donde se publica la carta avalada por varios priístas y dirigida a varios medios de comunicación nacionales, El grupo de priistas se pronunció por una refundación del partido, donde se pueda presentar como una opción de gobierno ante la militancia, y si no es así se presente la renuncia de Ochoa Reza, y convocar a la Asamblea Nacional para determinar el rumbo del partido para la elección presidencial del 2018.

Mediante una carta, dirigida al dirigente partidista, aseguraron que se espera una postura “congruente” que refleje el malestar de la ciudadanía ante el incremento al precio de los combustibles, y que sea desde la cúpula priista que se exija dar marcha atrás a la medida.

Subrayaron en agotar todas las posibilidades de ahorro al gasto público antes de “golpear al ciudadano de la calle”.

Sin duda, este movimiento de “Democracia Interna” dará mucho de qué hablar en los próximos días.

Sí así como lo decía el fallecido Luis Donaldo Colosio: “El gobierno actúa y el partido reciente”.

Y así será indudablemente en las elecciones que habrán de efectuarse este año y claro, con mayor profudidad en el 2018.