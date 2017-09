Por Patricia Moreno Sánchez

Los principales pendientes de la Administración del presidente Enrique Peña Nieto son el combate a la inseguridad, a la corrupción e impunidad, además del combate a la pobreza afirmó Rafael Herrera presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) capítulo Puebla.

Destacó que es muy importante el combate a la inseguridad, para lograr la base del desarrollo económico, al señalar que en los últimos años han incrementado los homicidios y robos con violencia en el país que en todo el sexenio anterior.

Añadió que el otro pendiente es el Estado de Derecho y el combate a la corrupción, sin embargo subrayó que los actores políticos no se ponen en acuerdo con el nombramiento del Fiscal General de la Republica: indico que en caso de se elija a este personaje no garantiza autonomía, al ser parte del mismo sistema.

En el caso de la pobreza, dijo que de acuerdo a la evaluación del INEGI y CONEVAL, que señala que se redujo un mínimo la pobreza en el país, y a nivel local, muestra esperanza para que esto se traduzca en beneficio de los mexicanos.

Comentó que en contraste, existen proyectos positivos como la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, al señalar que la actual terminal aérea, tiene riesgos por su antigüedad, un ejemplo es el hecho de que el pasado jueves se inundó por las fuertes lluvias que se están registrando en la capital del país, por lo que consideró positiva esta inversión.

Agregó que el mandatario estatal ha logrado controlar la inflación y se espera que no se rebase el 4 por ciento para el cierre del año y se logre crecer mas del 2 por ciento.

“Se ve un gobierno de claros-obscuros,”

No obstante dijo que falta variaos regiones del país para despegar en diversos ámbitos, empero indicó que para lograr que el país salga adelante, es necesario la participación de la sociedad. Por lo que critico que en el Sureste donde se ubica Chiapas los maestros no contribuyan con la educación de la infancia y solo ven por sus intereses.