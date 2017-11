Dulce Gómez

El ex alcalde capitalino, Eduardo Rivera Pérez, será quien tome una decisión, luego de que la secretaria general del Partido Acción Nacional (PAN), Martha Érika Alonso Hidalgo, le abrió las puertas para participar en el proceso interno de 2018, sostuvo la regidora militante de este instituto político, Myriam Arabián Couttolenc.

Cuestionada al respecto, la integrante del Cuerpo Edilicio aseguró que ella no le tiene confianza a este dirigencia –actualmente encabezada por Jesús Giles Carmona-, empero señaló que la última palabra la tendrá el ex edil.

Incluso, la también presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en el Cabildo expresó que el albiazul “tuvo miedo a perder” y por ello se le dio paso a Rivera Pérez.

En este mismo sentido, la integrante del Cuerpo Edilicio agregó que los señalamientos y críticas que en su momento se le hicieron al ex presidente municipal por lo relacionado con sus cuentas públicas no tenían ningún tipo de sustento,

“Yo no lo creo y yo no tengo confianza (a la Dirigencia), pero es mi apreciación muy personal. Por el momento me voy a quedar en el PAN. Yo dejaría que él (Eduardo Rivera) tomara la decisión. El partido político tiene que estar abierto a todos mientras sea una contienda justa y equitativa, pero sí tiene que haber claridad en las reglas para que no haya manipulación o confusión”, sostuvo.

En este mismo tenor, aseguró que ella está con Margarita Zavala Gómez del Campo, incluso mencionó que está recolectado firmas para apoyarla, y aseguró que no tiene miedo de nadie ni de nada, en alusión a una posible sanción por apoyar a una persona no militante de Acción Nacional.