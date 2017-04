• Comerciantes y clientes se quejaron del mal olor y la contaminación que esto provoca.

Odilón Larios Nava.- Comerciantes y clientes del Centro Comercial Jorge Murad Macluf, mejor conocido como La Fayuca, se ven afectados por el humo y mal olor de la basura que ordena quemar Isidro Rosas, alías La Coneja, quien por no pagar al servicio de limpia tiene que deshacerse de la basura de esa forma incorrecta.

Personas entrevistadas indicaron que desde hace aproximadamente un mes, La Coneja ha ordenado quemar la basura en el parque que se encuentra en la parte de atrás de dicho centro comercial. Además señalaron que el contenedor siempre está a reventar.

Lo anterior es consecuencia, aseguran, de que La Coneja no paga el servicio de limpia, debido a que los comerciantes al saber que está usurpando el cargo de Secretario General, han decidido no pagarle las contribuciones que les corresponden como locatarios.

Esta situación es la que Isidro Rosas ha aprovechado para argumentar carencia de recursos y por ello no paga los servicios de limpia y tiene que mandar a sus subordinados a quemar los montones de basura.

Ante esta situación los comerciantes solicitaron la intervención de las autoridades del ayuntamiento y de medio ambiente. Enfatizaron que además de contaminar con el humo, este afecta con su olor a los clientes que acuden a dicho centro comercial.