+ Iniciaron los foros “Prospectiva BUAP

Con el objetivo de discutir ampliamente sobre las estrategias y acciones con las que la Máxima Casa de Estudios en Puebla asumirá su responsabilidad social, se realizan los foros “Prospectiva BUAP, innovar para el beneficio social”, para evaluar los avances del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2013-2017 que impulsa el Rector Alfonso Esparza Ortiz, un análisis prospectivo para tomar decisiones hacia el fortalecimiento de la Universidad como una institución líder a nivel global.

“La reflexión en torno a los resultados del PDI es indispensable para valorar los avances y determinar las acciones y estrategias más pertinentes para encaminar el futuro de nuestra Universidad, las cual busca ser referente en la formación de profesionales, docentes e investigadores comprometidos con la innovación, para que contribuyan al desarrollo económico y social, así como al bienestar de la población”, sostuvo el secretario General de la BUAP, René Valdiviezo Sandoval, al inaugurar estas jornadas.

Durante el acto inaugural realizado en el Centro de Convenciones del Complejo Cultural Universitario, las autoridades de la Institución entregaron reconocimientos a las ganadoras de los concursos sobre promoción de la igualdad sustantiva en las modalidades de cuento, fotografía y tesis.

Ahí mismo, se reconoció a las 22 profesoras investigadoras en activo de diferentes unidades académicas, de los niveles medio superior y superior, quienes por su trayectoria y contribución para hacer de la igualdad sustantiva una práctica cotidiana, se hicieron acreedoras del reconocimiento por distinción Herminia Franco Espinosa 2017.

Dichos reconocimientos derivan de las convocatorias emitidas en el Segundo Foro para la Promoción de la Igualdad Sustantiva, que se realizó en la BUAP hace unas semanas para conocer propuestas orientadas al combate de la inequidad y desigualdad de género, a fin de impulsar la conformación de un cuerpo social incluyente, respetuoso y tolerante.

Sobre los foros “Prospectiva BUAP, innovar para el beneficio social”, Valdiviezo Sandoval reconoció las aportaciones de profesores, investigadores, trabajadores y estudiantes de la Universidad, al dar sustento a esta jornada a través de sus propuestas para enriquecer la vida social. Asimismo, agradeció a los especialistas que accedieron a participar por compartir experiencias exitosas y enriquecer el debate en torno a diversos temas.

Entre ellos Benjamín Ortiz Espejel, asociado del programa internacional Leadership for Enviroment and Development por el Colegio de México y la Fundación Rockefeller, y miembro fundador de la Red de Patrimonio Biocultural de CONACYT; Alfredo Aranda Fernández, coordinador general de Investigación Científica en la Universidad de Colima, quien es nominado al premio International Centre for Theoretical Physics; así como María del Carmen Correa Beltrán, maestra de sólida trayectoria en ballet clásico y danza contemporánea, beneficiaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

En estos foros se abordan temas sustanciales para el desarrollo de la Universidad, como la calidad de la docencia, la investigación y el posgrado; la bioculturalidad, extensión y difusión de la cultura, cultura física y deporte, así como los retos y oportunidades que tiene la Institución para cumplir su responsabilidad social. Cabe destacar que las memorias de trabajo representarán a la BUAP en eventos internacionales, en el marco de la colaboración con la Organización Universitaria Interamericana (OUI) y el Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe.