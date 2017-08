Por Patricia Moreno Sánchez

La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) dijo desconocer las declaraciones del alcalde Luis Banck en el sentido de no permitir “La noche libre” el 15 de septiembre próximo.

No obstante Herrera Vélez, refirió estar de acuerdo con esta restricción, que se acordó en el proyecto original con un horario de cierre de comercialización hasta las 3 de mañana en esta fecha y durante la temporada de posadas navideñas.

“Aún no nos informan nada y el acuerdo original es que el nuevo horario que inicia el 1 de septiembre, es que para la madrugada del 16 del mismo mes y a partir del 16 de diciembre, es decir temporada de posadas navideñas se tendrá un horario de hasta las 3 de la mañana, por lo que el horario será como fin de semana”.

Rafael Herrera presidente de la Cámara expuso que el acuerdo ente este sector y las autodefensas municipales ya está definido por lo que no puede modificarse y este indica los diversos horarios para todos los días de la semana, por lo que la venta de bebidas no se puede suspender a una hora temprana.

El dirigente empresarial señaló que por esta medida se han registrado un par de incidentes violentos,, explicó que una tienda de conveniencia ubicada en la Avenida Juárez; unos individuos se molestaron ante la negativa de venderles bebidas alcohólicas y rompieron el cristal del establecimiento en la Avenida Juárez.

Al mismo tiempo hizo un llamado a la población para que estén conscientes que durante este mes de agosto fue un periodo de prueba pero a parir del 1 de septiembre ya entra en vigor la restricción y no se podrá vender bebidas alcohólica en los horarios no establecidos.