Por Patricia Moreno Sánchez

El estilo de vida actual en nuestro país que obliga a los padres de familia a ausentarse por varias horas del hogar por cuestiones de trabajo, ello puede generar estrés, soledad, incluso agresividad en los niños y niñas. Consideró la doctora María del Rosario Albarrán Campos, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla ( UPAEP)

Lo anterior al hablar del Día del Niño que se celebrará este domingo, la académica refirió que incluso este abandono involuntario, provoca desapego en el menor hacia la familia, e inicia con ello el aislamiento, la depresión y una serie de conflictos en los pequeños, de todas las edades.

Estos conflictos familiares pueden incidir en el desarrollo, social y académico de los niños independientemente de la edad.

Indicó que el niño o la niña a cualquier edad tienen necesidades de afecto, dependiendo de la niñez o la adolescencia, estas necesidades son distintas, empero siguen siendo igual de importantes. No obstante en muchas ocasiones los padres no responden a las señales de la necesidad de amor y cariño que están demando los pequeños.

Comentó que existen otros factores que inciden en la vida del menor, en su desarrollo, al referir que actualmente se observa que las mujeres deciden esperar a una edad madura para tener un hijo o caso contrario son muy jóvenes al quedar embarazada. En los dos casos, por diversas situaciones pareciera que no pueden o no entienden el sentido de construir una buena relación con sus hijos.

Recomendó a los padres de familia buscar espacios y tiempos apropiados y de calidad para atender a sus hijos, indicó que es necesario que se les apoye en la casa o en los centros de recreación.

Comentó que en muchas ocasiones por la falta de tiempo del papá o la mamá, se cambia o se compensa el poco tiempo que se pasa con los hijos con regalos, lo cual puede ser negativo para la educación del menor.

Por último recomendó buscar apoyo profesional ante cualquier indicio de conflicto que presenten los menores, incluso se recomienda que los propios padres busquen apoyo para entender a sus hijos y evitar que estos presenten una depresión o aislamiento que posteriormente se convierta en un factor de una adolescencia