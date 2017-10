Por Patricia Moreno Sánchez

La Alerta de Género no garantiza erradicar los feminicidios en Puebla, afirmó Ana Isabel Allende, titular de la Secretaría de Gobernación Federal (SEGOB), quien explicó que es necesario erradicar las actitudes machistas dentro de nuestra sociedad. Para ello dijo, se requiere que se impelente una campaña social que abarque desde los niños para eliminar esta cultura.

Aclaró que la implementación de la Alerta de Género, solo implica la supervisión normativa de las disipaciones legales y formales de no discriminación entre hombres y mujeres. Además de protección a los derechos del sector femenil.

“Aun si se emite la Alerta de Género en Puebla, tenemos mucho trabajo para dar una respuesta”.

La delegada, dijo que un ejemplo es Veracruz, que implementó la Alerta de Género, modificó leyes, y ahora solicita una segunda alerta, por lo que no han podido eliminar la violencia hacia la mujer.

Agregó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solicito nuevamente la Alerta de Genero y para ello se realizará un análisis.

Indicó que la CONAVIN, realizó una supervisión y comprobó que el gobierno del estado está trabajando y cumpliendo con las recomendaciones. Agregó que la Alerta de Genero se interpreta como un castigo para una entidad, sin embargo en este caso se emitiría por la presión de la misma sociedad ante el número de feminicidios que ya rebasan los 80.

LA CDH PUEBLA ANALIZA SOLICITUD DE AVGM

En relación a la declaración de la Delegada de la Secretaria de Gobernación en Puebla, Ana Isabel Allende Cano, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) informa:

El 18 de septiembre de 2017 recibimos, por parte de la diputada Silvia Tanús la solicitud para que la CDH Puebla pida a la CONAVIM la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

Por lo anterior, a la fecha la CDH Puebla se encuentra analizando la mencionada solicitud, evaluando todos los elementos para tomar la mejor decisión para Puebla.

La CDH Puebla reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas poblanas, además de llevar a cabo acciones para promover, difundir y consolidar una cultura de respeto.