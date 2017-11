Por Jesús Lemus/Puebla

Pobladores del municipio de Huitzilan de Serdán, advirtieron que si la Fiscalía General del Estado (FGE) no hace justicia en el asesinato del ex alcalde asesinado, Manuel Hernández Pasión, la agrupación Antorcha Campesina hará justicia por su propia mano.

Así lo declaró la esposa del edil asesinado, Beatriz González Hernández, quien criticó que pronto se cumplirán dos meses de la muerte de su esposo y las autoridades no muestran voluntad para atrapar a estos delincuentes que lo mataron en una de las carreteras que conectan al municipio de Xochitlán.

Añadió que en las pláticas que se han tenido con la FGE, se han aportado una serie de pruebas que permiten tener indicios de quién asesinó a Manuel Hernández Pasión, además de que existen algunas órdenes de aprehensión y; pese a ello, todavía no se haga algo sobre este particular.

Sentenció que si a la brevedad no hay claridad sobre el el asesinato, Antorcha Campesina tomara cartas sobre el asunto para atrapar a estos delincuentes que le arrebataron la vida a Manuel Hernández Pasión.

“Sabemos que hay órdenes de aprehensión, nosotros también hemos presentado evidencia como organización y coincide con la que tienen las autoridades. Que nos digan que no habrá justicia y nosotros nos encargamos de hacer justicia sobre este delito”, señaló.

Cabe recordar que el pasado 10 de octubre, el ex edil Manuel Hernández Pasión, fue interceptado por sujetos desconocidos en el kilómetro 9+000 que conecta a la región de Xochitlán, donde lo mataron, al igual que su escollo con algunos impactos de bala.