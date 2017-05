Redacción.- LA disquera Sony Music lanzó ayer a nivel mundial “MÉXICO & AMIGOS”, el primer álbum con duetos grabado por el artista más vendedor, Julio Iglesias.

Con este álbum y después de año y medio de la edición de su álbum “México” el 25 de septiembre de 2015, Julio Iglesias renueva, una vez más, sus vínculos con México interpretado con una pasión inimitable. Un homenaje a los grandes compositores de México. El álbum incluye doce canciones con un inconfundible sabor Mexicano, las interpretaciones atemporales de Julio y el sonido del siglo XXI, esta acompañado por grandes artistas latinos de talla internacional que refrescan cada una de las canciones y le dan un toque muy especial.

Julio Iglesias ha cantado el clásico “Júrame” con un genial Juan Luis Guerra. Un clásico de la autora mexicana “María Grever”, y clásico del cancionero de Julio iglesias.

El corrido Mexicano, “Juan charrasqueado” de Víctor Cordero, viene interpretado por el inigualable Andrés Calamaro, en una interpretación valiente y muy personal. (Frase de Julio sobre Andrés)

De nuevo, Julio se encuentra con su gran amigo Plácido Domingo con quien ya cantó en ocasiones en el pasado, en este caso, interpretando “Fallaste corazón” de Cucó Sánchez.

Siempre colaborando con artistas de otra generación pero con una trayectoria increíble, Julio Iglesias se junta con el exitoso dúo Mexicano “Sin Bandera” para hacer “Ella”, del maestro José Alfredo Jiménez.

En esa línea, ha colaborado por primera vez con uno de los artistas/ autores más relevantes del panorama musical, Pablo Alborán en el eterno “Amanecí en tus brazos” también de José Alfredo Jiménez.

Por fin, Julio iglesias canta con el maestro Joaquín Sabina, en su “Y nos dieron las diez”, de autoría del mismo Sabina. Un tema que ya forma parte del cancionero Mariachi.

La gran dama cubana, Omara Portuondo, interpreta con Julio, “Échame a mi la culpa”, un tema de Ferrusquilla, que Julio Iglesias incorporó a su repertorio hace muchos años.

Con Mario Domm (Camila), Julio se une de nuevo con los artistas Mexicanos de hoy, dando vida al clásico “Se me olvidó otra vez” de Juan Gabriel.

Con la estrella Thalía, con quien ya ha cantado en alguna que otra ocasión, interpreta el mambo “Quién será”, un tema de Luis Demetrio y Pablo Beltrán.

“Usted”, de Gabriel Ruiz Galindo y José Antonio Zorrilla no podía faltar en este disco, y aquí la cantan Julio con Diego Torres.

“La media vuelta”, el clásico de José Alfredo Jiménez, la cantan Eros Ramazzotti y Julio, en una interpretación magistral del italiano y el español.

Finaliza este gran disco con Julio Iglesias, esta vez en solitario, interpretando el eterno “Mexico Lindo” de Chucho Monge.

Habiendo grabado su primer álbum tributo a México en 1975, el artista de la música Latina más exitoso en la historia vuelve a rendir homenaje a un país cuyo apoyo ha sido fundamental en el ascenso a la fama de Julio.

Julio Iglesias actuó en México por primera vez a principios de los años 70s y rápidamente se ganó el cariño del país más extenso de habla hispana. De la misma manera, Julio se enamoró del país y ha sido un gran conocedor de la cultura, historia, música y costumbres Mexicanas. Podemos recordar que fue durante octubre del 2015 que se presentó por última vez en Puebla, donde el cantante dijo que tal vez ya no volvería a pisar Puebla.

Mientras ponía los toques finales a “MÉXICO”, comentó que “México es un país que amo profundamente. Los Mexicanos han dejado momentos indelebles en mi vida. Conozco este país como su fuera el mío propio, y siempre lo llevo en el corazón. La música Mexicana es universal, y sus compositores, legendarios.”

Con este álbum, la discografía de Julio Iglesias supera los 82 discos desde 1968, una obra valiosa. Un total de 49 años de hits y récords en los 5 continentes y a través de 12 idiomas, que han consolidado a Julio como el artista latino más exitoso de la historia, y uno de los cinco artistas musicales con más discos vendidos de todos los tiempos.