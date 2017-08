• Presentaron Séptimo Congreso Internacional de Prevención del Suicidio

Por Diego Armando Cuautle/@dcuautle

Factores como la situación económica y de violencia genera un mayor número de muertes por este fenómeno al año, siendo los más vulnerables para cometer un suicidio son las personas de 15 a 29 años, señaló Guadalupe Chávez Ortiz, directora del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Iberoamericana Puebla al presentar el Séptimo Congreso Internacional de Prevención del Suicidio.

En rueda de prensa, la especialista explicó que En México no existen políticas públicas mínimas para atender esta problemática, y mucho menos una adecuada atención de salud mental que proporcione el apoyo necesario.

“Pero esto no significa que la culpa sea del Gobierno, este es un fenómeno social que debe atenderse de manera intersectorial, tal como lo hacen muchos países en el mundo… en México, si bien sólo seis de cada 100 mil lo cometen y la cifra es menor a la de otros países, el suicidio se ha incrementado en un 200 por ciento del nivel los últimos 20 años”, explicó.

En este sentido, agregó que al menos 800 mil personas cometen suicidio alrededor del mundo año con año, entre 15 y 19 años, ante pocas posibilidades de acceder a estudio de calidad y empleo, además de inseguridad, secuestros, feminicidios, por lo que representa un problema de salud pública importante que requiere atención.

Por su parte, Alejandro Vázquez García, de la Asociación Mexicana de Suicidología y coordinador del Programa Científico del Congreso, subrayó que este espacio de diálogo internacional tiene como fin último generar una cultura de prevención, puesto que en México solo existen esfuerzos aislados al respecto.

“Las jóvenes que se convierten en madres deben dejar la escuela y llevar una vida en pareja a la que no están acostumbradas, todo ello las orilla al suicidio que muchas veces a pesar de que dan indicios de lo son capaces de hacer nadie puede ayudarlas”, comentó.

Cabe señalar que el Séptimo Congreso Internacional de Prevención del Suicidio que se llevará a cabo los días 25 y 26 de agosto en las instalaciones de la Ibero Puebla será un espacio de reflexión no sólo para profesionistas sino también para la sociedad en general, abordando el tema desde varias disciplinas.

“No sólo es un tema que compete al área de la salud, es muy importante que nos sensibilicemos” pues existen muchos estigmas aún con respecto al suicidio”, indicó.